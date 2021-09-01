Судей Конституционного суда Александра Касминина и Александра Тупицкого, отстраненных по указу президента Зеленского, снова не пускают на работу.

Об этом "Стране" сообщил Александр Касминин.

"С 19 января по 27 марта не пускали председателя КС Тупицкого, а с 29 марта - нас обоих. Не пускают по сегодняшний день. Основание - соответствующие письма от ГБР. Но в рамках уголовного дела, которое расследует ГБР против сотрудников УГО (за недопуск нас в суд), через суд получили право доступа к этим письмам, которые были в УГО. А чтобы их не показывать, эти письма быстро вернули из УГО в ГБР. Так что оснований не пускать нас с Тупицким в КС нет никаких. Но 27 августа, когда мы пришли в суд, подполковник УГО Александр Кропива сказал, что связывался с руководством, писем действительно в УГО нет, но пропустить он нас не может. Посоветовал нашим адвокатам обращаться к УГО", - объясняет "Стране" Касминин.

Во вторник, 31 августа, судьи КС предприняли ещё одну попытку попасть на своё рабочее место - но их снова не впустили, не объяснив причины.

"Вчера было пленарное заседание в КС. Мы в 9:30 приехали в суд с Тупицким и написали заявление, что хотим присутствовать на заседании, так как писем ГБР о нашем недопуске в суд уже в УГО нет, а решение КС о нашем увольнении или недопуске не принималось. Но замначальника УГО Подлесный сказал, что у него указание от начальства - нас не пускать. Посоветовал обращаться к руководству УГО Украины. Сам он причины недопуска не объяснил", - отметил Александр Касминин.

Завтра утром Тупицкий и Касминин снова поедут в Конституционный суд и попытаются пройти на заседание. В повестке дня, среди прочего, закон о люстрации.

Однако, скорее всего, судей опять не впустят.

"Думаю, будет так же, как вчера. Причин, по которым нас не пускают, не объясняют. По сути, сотрудники госохраны препятствуют нам как действующим судьям КС исполнять свои должностные обязанности. Парадокс в том, что человек, который должен защищать верховенство права, замглавы КС Сергей Головатый (сейчас и.о. главы КС), и создаёт нам эти препятствия", - заявляет Касминин.

Под препятствиями Касминин подразумевает распоряжение Головатого о прекращении выплаты отстранённым от работы судьям зарплаты, а также о запрете пользоваться кабинетами и рабочим местом в зале КС.

"Головатый продолжает исполнять обязанности главы КС, не выдав распоряжения, что он теперь занимает эту должность. Он самоустранился только по одному делу - где есть обращения от нардепов по указам об отстранении Тупицкого от должности главы КС, и об отмене указов президента о нашем назначении", - добавил Касминин.

Ростислав Кравец, адвокат Тупицкого и Касминина, в комментарии "Стране" заявил, что недопуск двух судей КС на работу ставит под сомнение всю работу Конституционного суда.

"Подобное поведение ставит под сомнение легитимность решений КС. Ранее о конфликте заявил и.о. главы КС Головатый в своем заявлении о самоотводе и невозможности принимать решения, теперь же фактически своим поведением судьи КС подтверждают, что любые принимаемые ими решения не будут иметь законной силы и будут поставлены под сомнение", - заявил "Стране" Кравец.

Тем временем КС продлил срок рассмотрения ходатайства о допуске Тупицкого и Касминина к заседаниям ещё на месяц. То есть, скорее всего, до этого момента судей все так же не будут пропускать на работу.

Напомним, ранее управление Госохраны объяснило, почему не пускает Тупицкого на работу в Конституционный суд. По словам адвоката Ростислава Кравца, этот ответ выглядит довольно комично.