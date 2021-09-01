Телеканала "Перший Незалежний" теперь будет вести трансляцию эфира не только на Youtube и Facebook, но и в своем Telegram-канале. Это первый телеканал в Украине, который запускает трансляцию в этой социальной сети.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Наш канал становится еще ближе к своим зрителям. Мы первыми в Украине запускаем трансляцию для аудитории в своем канале в Telegram. Теперь каждый украинец сможет смотреть "Перший Незалежний" через свой мессенджер в любое удобное время", - сказано в сообщении.

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Тараса Козака. Санкции подразумевают отключение телеканалов от вещания.

После этого журналисты трех телеканалов создали "Перший незалежний", однако после выхода в эфир его отключили уже через час. После этого YouTube-аккаунты заблокированных телеканалов ZIK, 112 и NewsOne стали недоступны для пользователей на территории Украины.

Также сообщалось, что журналисты "Першого незалежного" провели акцию под зданием представительства ООН в Украине.