В партии "Европейская солидарность" заявили, что выиграли дело по иску юриста Андрея Портнова. Иск касался защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержения информации. По словам же Портнова, партия Порошенко решила просто отречься от своих заявлений, по поводу которых и был подан иск.

Новость об исходе заседания Верховного суда, состоявшегося 18 августа, опубликовал сайт политсилы.

В новости на сайте сказано, что иск Портнова касался заявления фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде еще VIII созыва о передаче в управление юристу телеканала NewsOne.

Речь идет о следующем заявлении фракции: "Передача украинского телеканала в руки беглеца, соратника Януковича, который подозревается в причастности к преступлениям против участников революции достоинства, оккупации Крыма и в государственной измене, ставит под угрозу национальную безопасность Украины, неотъемлемой частью которой является информационная безопасность".

В "Евросолидарности" заявили, что Верховный суд отказал Портнову в удовлетворении исковых требований.

Это сообщение прокомментировал "Стране" Андрей Портнов.

"Партия одиозного государственного и военного преступника Порошенко сообщила сегодня, что выиграла у меня в Верховном суде дело по поданному мной ещё в 2018-м году иску о защите чести и деловой репутации. Его воровская партия заявила тогда, что я причастен к преступлениям против так называемой революции и другим антиукраинским действиям. Подтверждаю, партия Порошенко выиграла. Потому что в суде официально под запись заявила, что не знает, кто распространил в отношении меня это заявление, что они не меня имели в виду, что они не знают, кто вообще собственник сайта их партии solydarnist.org и как там эта информация появилась. Это не выигрыш — по факту это позорный проигрыш", - заявил Портнов.