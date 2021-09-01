В Москве 14 августа после длительной болезни умер народный артист СССР, российский и советский скрипач, дирижер и педагог Игорь Острайх. Ему было 90 лет.

Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 сентября.

О смерти артиста изданию рассказала глава Благотворительного фонда имени Давида Ойстраха Анжелика Моисеева. По ее словам, он давно был болен, но от чего именно страда музыкант, он не уточнила.

Кроме того, она рассказала, что артиста уже кремировали. Захоронить его планируют в Москве на Новодевичьем кладбище, где ранее был похоронен его отец Давид, который тоже был скрипачем.

При жизни Игорь Острайх гастролировал по всему миру, в том числе и в США, Японии, Австралии и европейских странах. Был членом жюри в престижных скрипичных конкурсах, преподавал в Королевской консерватории в Брюсселе. В 2010 году вернулся в Россию.

Напомним, в августе умер барабанщик легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Незадолго до смерти он отпраздновал свой восьмидесятый юбилей.

Также мы писали, что в июле мер бывший вокалист легенды рока Uriah Heep Джон Лоутон.