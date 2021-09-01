11 сентября Николаев будет отмечать день города. На праздничном концерте должен был выступить белорусский и украинский рэпер Серега (настоящее имя Сергей Пархоменко). Однако из-за возмущения "активистов" его вычеркнули из списка участников концерта.

Об изменении праздничной программы сообщил в Фейсбуке начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров.

Волну возмущения выступлением 44-летнего артиста поднял николаевский общественный "активист" Илья Зелинский.

"Это же не шутка? Перекрашенное чмо, которое пело дифирамбы белорусскому тирану, который угрожает Украине, чья гэбня убивает в Украине белорусскую оппозицию, приедет поздравлять с днем рождения украинская город? Это шутка или организаторы перегрелись? Это получается, пока гэбня убивает в Украине свободно мыслящих белорусов, загоняет спортсменов так, что те с Олимпиады просят политическое убежище, мы даем заработать минском ж@полизу в Украине, которую он все это время боялся поддержать?" - написал 31 августа Зелинский.

День спустя он написал аналогичный по смыслу пост, только в три раза длиннее. Причем судя по количеству лайков и перепостов, возмущение поддержали не так уж много людей.

Однако в горсовете, видимо, решили вычеркнуть Серегу из списка участников концерта. Правда, Любаров объяснил изменения в программе не этим, а подвижками в гастрольном графике музыканта.

"В связи с изменениями в гастрольном графике выступление исполнителя Серега в городе Николаеве 11 сентября отменяется", - говорится в посте чиновника.

В Украине в последнее время часто травят или неугодных "активистам" и радикалам артистов, или их фанатов. Так, в июне националисты заставили уволить маркетолога Fozzy, который поддержал российского рэпера Басту.

Также радикалы протестовали против концерта Басты, но выступление все равно состоялось.