В среду, 1 сентября, в Одесской области на Хаджибейском лимане мужчина поймал ловил крупную рыбу, однако не смогу вытащить ее на берег и упал в воду. В результате рыбак утонул.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ГСЧС области.

После того, как в ГСЧС сообщили о том, что утонул человек, спасатели сразу же приехали на место вызова. Как рассказали очевидцы события, мужчина удил рыбу и к нему на крючок попалась большая рыбина. Рыба потащила его за собой, он упал в воду и утонул.

Тело рыбака водолазы нашли на на расстоянии 15 метров от берега и глубине 5 метров. Его личные данные выясняются.

Напомним, в начале года во Львовской двое мужчин, которые удили рыбу, провалились под лед. Спасатели достали их на берег уже без признаков жизни, при чем одного из них искали шесть часов. Одному из мужчин было шестьдесят лет.

Также "Страна" сообщала, что возле Австралии на лодку рыбаков упал огромнейший горбатый кит. В результате один из них попал в больницу со сломанной шеей и черепно-мозговой травмой. Кит мог тоже пострадать в результате происшествия.