В окружении Зеленского выступили с творческим заявлением.

Алексей Арестович, советник главы ОП и спикер делегации Киева в ТКГ, предложил изменить название Украины.

По его мнению, страна должна носить имя Русь-Украина, а войну на Донбассе следует называть русско-российской. Над ренеймингом, утверждает Арестович, уже работают на Банковой.

В Москве - в шутку и серьезно - прокомментировали предложение.

Подобная идея у Арестовича возникла не сегодня. Теме "Руси-Украины" он посвятил урок истории на Ютубе. Параллельно на протяжении года он активно продвигает идею, что русский язык "монополизировала" Россия, хотя принадлежит он, мол, Украине.

Кто мешал украинским властям, на которые работает Арестович, развивать у себя русский язык - непонятно. Тем более что его, наоборот, запрещают использовать в публичной сфере. Поэтому в искренность Арестовича верится мало. И, скорее всего, речь тут о политтехнологии, призванной идеологически противостоять упрекам России об ущемлении русскоязычных.

Мол, наш язык - хотим и ущемляем.

Что за новые идеи у советника Ермака и почему они возникли - разбиралась "Страна".

Русь-Украина и русско-российская война на Донбассе

Прежде чем рассказать о новых заявлениях Арестовича по проблематике Руси, можно напомнить развитие его взглядов на заданную тему.

О своем видении "Руси-Украины" советник главы ОП рассказывал еще в прошлом году.

"Главная идея Руси - это воля. Воля в дикой степи. Воплощением этой идеи является Святослав Храбрый и его манера жить и действовать. "Иду на Вы", который мечом рассекал живую степь, уничтожал конкурентов в виде хазара всемогущего. Боролся с тогдашними олигархами, которые на рабовладельчестве зарабатывали. И играл в геополитические игры с размахом бывшей империи Карла Великого и Византии, пытаясь перехватить все караваны и торговые пути, объединив Болгарию и Русь. На равных сражался с лучшим полководцем Византии. Вот это была тема. Вот так и нам надо. Вот такую Русь я вижу", - рассказывал Арестович для своих подписчиков на Ютубе.

Своя позиция у Арестовича есть по русскому языку.

В марте Арестович отчитывался о заседании ТКГ. Пользователь в комментариях обратился к нему с просьбой продублировать "то же самое на украинском".

"Пошел на х@й) Так понятнее?" - ответил на это Алексей Арестович.

В мае советник главы ОП заявил о том, что ощущает давление из-за того, что разговаривает на русском.

"Вот я русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление в Украине. И именно это нужно прекращать", - заявил Арестович.

Он также сказал, что, по его мнению, любая попытка "наехать" на любую культуру в стране должна быть немедленно "поставлена в стойло" законными методами.

В августе Алексей Арестович выступил против мовного закона и назвал русский язык историческим для Украины.

По его мнению, нужно законодательно разделить понятия "российский" и "русский", объявить русскую культуру и язык кодифицированными (упорядочивание норм языка - Ред.). По словам советника главы Офиса Зеленского, русский язык возник в Украине, и он является историческим для украинцев - как и государственный.

Также Арестович комментировал слова мовного омбудсмена Тараса Креминя, который призвал всех противников закона о тотальной украинизации уезжать из страны. Советник главы ОП заявил, что не языковому омбудсмену решать, кому собирать вещи и куда ехать украинцам. Ведение культурных войн в Украине он назвал одной из самых крупных ошибок действующей власти.

По мнению Арестовича, украинскому языку нужно оказывать поддержку. Но одновременно следует обеспечить свободу использования всех остальных языков, как и гарантирует Конституция.

А позавчера Алексей Арестович дал интервью журналисту Роману Цимбалюку на его Ютуб-канале.

Среди прочего, он высказал мнение о том, что Украина имеет больше прав носить имя Русь, нежели Россия. В связи с этим, считает он, следует произвести переименование в Русь-Украину.

Русь - это мы… Русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов.

Правда, каким образом в Офисе президента работают над переименованием в Русь-Украину, Арестович не уточнил.

В комментарии "Стране" он высказался весьма обтекаемо.

"Я предложил эту идею несколько месяцев назад. Многие люди в раздумьях до сих пор. Конкретных людей я не буду называть, но если вы посмотрите на два обращения президента: на День независимости и на День крещения Руси, то в них звучала Русь-Украина. В сумме раз пять в двух речах. В конце концов, у нас в ВНО есть соответствующий перечень вопросов, который называется Русь-Украина, история Руси и так далее. Если мы изучаем это в средней школе, то давайте сделаем что-то на государственном уровне", - сказал "Стране" Арестович.

На уточняющий вопрос, как к этой идее относится президент Зеленский, Арестович призвал дождаться его реакции.

"Давайте оставим для президента ответ на этот вопрос. Не я буду комментировать президента, а пусть президент комментирует, если он хочет, или его пресс-секретарь. Я просто отмечаю факты, которые легко проверить, услышав его две речи", - заявил Арестович.

В продолжение темы советник главы ОП сказал, что у России нужно отобрать бренд "русских". По его мнению, РФ лишь с натяжкой может претендовать на наследие Руси.

Мысль Арестовича пошла дальше. Следом он предложил, чтобы конфликт на Донбассе назывался русско-российской войной. Таким образом, уверен Арестович, Киев сможет потроллить Москву.

Но дело, конечно, не только в троллинге. Под заявлениями спикера в ТКГ о "Руси", которые звучат уже довольно давно, кроется целая политика.

Что означают идеи Арестовича?

Отметим, что название "Русь-Украина" или обратный вариант - "Украина-Русь" - это не изобретение Арестовича. Его впервые использовал более ста лет назад Михаил Грушевский - историк и глава Украинской центральной рады.

В своем десятитомнике "История Украины-Руси" он проводил мысль, что украинцы - особый этнос и, как понятно из названия монографии, именно Украина должна претендовать на наследие собственно Руси.

Проще говоря, независимую Украину, созданием которой занимался Грушевский, предлагалось считать прямой правопреемницей Древней Руси, чтоб отобрать эти лавры у Москвы, где цари вплоть до семнадцатого века вели свой род от Рюриковичей и претендовали поэтому на всё древнерусское наследие.

Концепция Грушевского и сейчас является спорной в научных кругах - поскольку тяжело провести прямую историческую линию от древней Руси к идее политического украинства, возникшего спустя тысячу лет. Но, как видим, Офис президента пытается именно эту зыбкую конструкцию приспособить для текущих идеологических нужд.

Причем не только на уровне Арестовича. Теорию о том, что Украина имеет тысячелетнюю государственность, утвердил недавно своим указом и Владимир Зеленский. Президент официально постановил, что началом государственности Украины следует считать День крещения Руси князем Владимиром - то есть десятый век.

Конечно, утверждение исторических фактов указами президента, а не, скажем, академическим способом - практика довольно странная. Если не сказать - скандальная. Но политически это можно рассматривать как новую попытку повоевать с Россией на идеологическом фронте.

Тем более что Москва не так давно и сама пошла в наступление: Путин выпустил статью с обоснованием - почему русские и украинцы - это один народ. Перед Зеленским возникла необходимость как-то ответить. Но как?

Если Порошенко в отношении Москвы придерживался довольно простой концепции "остаточного прощавай", то для Зеленского эта опция оказалась проблематичной.

Еще несколько лет назад украинцев можно было убеждать, что мы вот-вот попадем в Европу. Кульминацией этих иллюзий стал безвиз. Но дальше стало нарастать разочарование: на других направлениях мы в Запад не интегрировались. Более того, в стране стало больше и коррупции, и просто беспредела.

Поэтому нынешнее население уже мало верит в заявления о евроинтеграции. Да и на Западе уже прямо говорят, что никуда нас пока не берут: и даже в НАТО видеть не хотят. К тому же на фоне коронавируса на долгое время остановились поездки в Евросоюз.

В этих условиях повторять мантру "геть від Москви" стало гораздо сложнее - непонятно, куда именно "геть". И в Офисе президента начали прокачивать другие варианты ответа. Родилась новая концепция: о том, что Украина - это и есть государство "настоящих русских".

А Россия - некий узурпатор "чужой истории".

А с "нашими русскими" мы будем поступать, как нам заблагорассудится. Главное - что Москва теперь не имеет права нас этим попрекать.

Впрочем, и эта схема, как и порошенковские формулы, обречена провалиться. По одной простой причине - она не отвечает текущим реалиям. При Порошенко движение на Запад ничем, помимо безвиза, себя не проявило - поэтому оно и затухло.

При Зеленском же идеи объявить себя "Русью" останутся чисто информационной эквилибристикой. И вообще никакого влияния на ситуацию в стране оказать не смогут. Даже на логичный шаг - вернуть права русскому языку, раз уж он наш - Банковая не решится из боязни националистов.

Которые, кстати, будут активно высмеивать новые идеологические потуги обосновать старый тезис о том, что "Украина - не Россия".

Реакция Москвы: "Предлагаем Укрусь"

Заявление Алексея Арестовича наибольшую реакцию вызвало в Москве. В ироничной форме прокомментировали предложение советника главы ОП в российском МИД.

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Другие комментаторы подошли к вопросу серьезно. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова Арестовича деградацией.

"Настроение офиса Зеленского качает как галеон во время шторма. То Украина - не Россия, теперь себя русскими называют, а кто же тогда мы? А кем завтра себя назовут в Киеве? Готами и римлянами? Думаю, что все беды Украины из-за того, что власть бродит по углам и не может идентифицировать нацию. То они европейцы, теперь сами не знают кто", - сказал Бальбек.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал мнение, что перед Киевом стоит дилемма.

"Это сложный исторический выбор: желание, с одной стороны, иметь долгую историю, с другой стороны — отделять эту историю от русской истории. Это и приводит к таким абсолютно ненаучным, оторванным от реальности решениям, при которых не находят ничего лучше, чем придумать такое сложносоставное название, как Русь-Украина", - отметил Шаповалов.

Позитив в словах Арестовича увидел ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Ученый считает, что если дойдет до переименования страны, это будет больше шаг к обратной интеграции с Россией, чем к отделению от нее, поскольку в Москве пересматривать историю не собираются.

Неменский положительно оценил стремление Алексея Арестовича вернуться к историческим истокам с целью идентификации государственного самосознания.

"То, что он выступил с этим предложением - позитивный момент, потому что это в очередной раз напоминает украинской общественности, что она исторически русская", - завершил Олег Неменский.

То есть в Москве уже готовятся использовать заявления о том, что "Украина - это Русь", как обоснование, почему мы один народ. И тут эффект от усилий Офиса президента действительно может стать обратным от того, какой изначально планировался.