В Министерстве иностранных дел РФ считают, что Штаты могут выкрасть российских спортсменов, которых они считают угрозой своим интересам, под предлогом допинговых нарушений.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова пишет "РИА Новости".

По словам Лаврова, он не исключает, что США по всему миру выкрадывают тех людей, которых они в чем-то подозревают. Далее, по мнению российского министра, таких людей незаконно ввозят на территорию Штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что так Вашингтон захочет наказать российских спортсменов, которые получили положительный тест на допинг, в случае, если они будут угрожать американцам на международных соревнованиях.

Напомним, двоих российских спортсменов-пловцов отстранили от Олимпиады в Токио из-за допинга. Речь о Веронике Андрусенко и Александре Кудашеве.

Также мы писали о том, что в пробах на допинг замужней биатлонистки из России нашли мужскую ДНК.

Кроме того, "Страна" сообщала, что капитана футбольной сборной Казахстана наказали за допинг и он не сыграет с Украиной в отборе на ЧМ-2022.