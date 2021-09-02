В польском городе Вроцлав умер 25-летний украинец. Это случилось в вытрезвителе, где его жестоко избили полицейские. Сейчас польские правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Все произошло еще 30 июля. 25-летний Дмитрий Никифоренко из Винницкой области, который в Польше работал на стройке, возвращался на автобусе домой с дружеской встречи. По версии правоохранителей, мужчина был пьян - в его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

В автобусе Никифоренко якобы начал вести себя неадекватно: ударяться головой в стекло и т.п., поэтому водитель высадил его. На место вызвали полицию. Правоохранители, которые прибыли на вызов, позже заявляли, что мужчина вел себя агрессивно и оказывал им сопротивление (впрочем, на видео этого нет). В итоге украинца отвезли в вытрезвитель.

При этом нагрудные камеры, которые были на полицейских, вели запись. Но в материалы дела включили видео с того момента, как украинца уже доставили в санитарно-медицинское учреждение. На кадрах мужчина в наручниках, а на лице у него пятно - как у тех, в отношении кого применили перцовый баллончик.

После этого примерно час, пока Никифоренко оформляли в вытрезвителе, его били палками, кулаками, руками и ногами, а также душили. В итоге парень перестал подавать признаки жизни, медик и полицейские попытались его реанимировать и вызвали скорую. Однако попытки были безуспешными.

При этом, по информации родственников погибшего, Дмитрий не пил сверх меры и не вел себя агрессивно. Сейчас обстоятельства смерти парня расследует прокуратура. Статья открыта по факту непреднамеренного доведения до смерти человека. В случае, если вина фигурантов дела будет доказана, им грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас четверо принимавших участие в событиях правоохранителей отстранены от выполнения служебных обязанностей, двое – уволены со службы.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Польше семеро неизвестных напали на украинца: причиной могла стать национальная неприязнь.

Также мы сообщали, что в первом полугодии в Польшу въехали почти два миллиона украинцев.