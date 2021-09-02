В мировой рейтинг лучших высших учебных заведений Times Higher Education вошло десять украинских университетов. Среди них выше всего в рейтинге оказался Сумской государственный университет, а ниже всего - Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 вошли более 1600 университетов и 99 стран и территорий мира. Среди них десять украинских вузов:

Сумской государственный университет - 501-600 место;

Национальный университет "Львовская политехника" - 601-800 место;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1001-1200 место;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1201+ место;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1201+ место;

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» - 1201+ место;

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» - 1201+ место;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1201+ место;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 1201+ место;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1201+ место;

Данный рейтинг основан на 13 показателях эффективности. Их измеряют в четырех сферах вузов: преподавание, исследование, передача знаний и перспективы на международном уровне.

"Для нынешнего рейтинга издание проанализировало более 108 000 000 цитирований в более чем 14,4 миллионах научных публикаций почти 22 тыс. ученых во всем мире. В общем собрано более 430 тыс. точек данных с более чем 2100 учреждений, подавших данные", - сказано в сообщении.

Напомним, среди абитуриентов самым популярным стал украинским вузом стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который в данном рейтинге расположился на восьмом месте.

Также "Страна" сообщала, что в Украине начали проводить укрупнение (объединение) вузов на деньги Всемирного банка.