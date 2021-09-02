Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который ранее назвал наглой ложью утверждения о невозможности слежки за американцами, обвинил компанию Apple в том, что она может получать с телефонов пользователей любую информацию.

Об этом со ссылкой на Сноудена пишет "РИА Новости".

По словам Сноудена, Apple уже начинает следить за данными пользователей iPhone. Он утверждает, что компания может искать на смартфонах любую информацию, в том числе финансовую или политическую.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, как только Apple объявит о том, что она может найти определенный контент в файлах на телефонах пользователей, случится серьезное нарушение принципов приватности.

При этом, по мнению Сноудена, компания не сможет отказать американскому, российскому, китайскому или другим правительствам в использовании этой технологии по их просьбе, поскольку они не захотят прекращать предоставлять свои услуги в странах. Это бывший сотрудник ЦРУ считает опасным.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее Сноуден порекомендовал топ-чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram.

Также мы сообщали, что Эдвард Сноуден призывал пользователей Yahoo удалить свои аккаунты.