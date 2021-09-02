Российская Федерация не намерена продлевать мандат Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на неконтролируемом Украиной участке границы.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Россия сегодня объявила в Вене, не поддержит продление после 30 сентября пограничной и наблюдательной миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах на российско-украинской границе", - написал он.

Напомним, миссия наблюдателей ОБСЕ в вышеупомянутых пограничных пунктах работает с 2014 года. Действие мандата продолжали каждый раз на четыре месяца.

Запад неоднократно требовал расширить мандат на все погранпереходы, но Россия была против. Киев уже назвал эти действия саботажем и заявил, что они могут привести к эскалации, сообщают РИА Новости.

Ранее мы писали, что новым спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен.

Также сообщалось, что в посольстве США призвали Россию не мешать угрозами и запугиванием работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.