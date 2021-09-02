В России в лесу города Самары нашли зарезанным мужчину, которого подозревали в педофилии. Начата следственная проверка.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник.

По мнению следствия, в последние 5 лет мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет, всё это он снимал на телефон.

По одной из версий, мужчина был убит отцом одной из девочек, по другой - сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом.

Как сообщала "Страна", в Хмельницком педофил попал в тюрьму за изнасилование мальчика.

Также мы писали о том, что сотрудники киберполиции Украины разоблачили педофила, который насиловал маленького мальчика и снимал это на видео.

Напомним, что доцент киевского вуза развращал 12-летнюю девочку. Вскоре 12-летняя девочка рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. В прокуратуре рассказали, что ему грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.