Бывший глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет обратился в МВД Украины с просьбой об удалении размещенной о нем информацию с сайта правоохранительного ведомства.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суд Киева.

"Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро Украины к персонально-справочному учету Единой информационной системы Министерства. В то же время, Александр Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном сайте Министерства во вкладке "Поисковые учеты МВД", разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", - сообщили в пресс-службе.

В ОАСК также постановили привлечь к участию в деле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Сейчас суд открыл производство по данному административному делу, которое будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседании.

Ранее в ВАКС отменили его заочный арест.

При этом из САП просят Интерпол объявить экс-главу Приватбанка в международный розыск.