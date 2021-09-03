В провинции Самутпракан в центральной части Таиланда 27 августа родился котенок с необычной патологией. У него одна голова, на которой умещаются две мордочки.

Об этом сообщает сайт Newsflare.

Родители малыша - породистые животные, относятся к недешевым американский короткошерстным котам. Самка благополучно привела на свет четырех котят, а последним родился двуликий малыш, которого назвали Намчок.

Увидев его, владельцы кошки опешили, так как у котенка две пары глаз, два рта и два носа, которые умещаются на одной голове. Однако, если не считать необычного внешнего вида и синхронных движений двух мордочек, в остальном котенок вел себя так же, как его братья и сестры.

Намчок родился довольно слабым, поэтому люди опасались, что он долго не протянет. Однако малыш упорно цеплялся за жизнь и сейчас уже выглядит более крепким.

"Надеюсь, Намчок останется с нами надолго. Я сделаю все, чтобы котенок остался жив. Я считаю, что это особенное животное, и нам повезло, что он родился от нашей домашней кошки", - сказал владелец питомца Ай Джеттарин.

Между прочим, двуликие кошки, называемые кошками Януса в честь римского бога с двумя лицами, встречаются не так уж редко из-за неполного разделения двух эмбрионов. На Ютубе есть немало роликов как с такими котятами, так и со взрослыми особями.

У кошек Януса обычно одна голова, один мозг и один набор внутренних органов.

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