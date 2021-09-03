В Харьковской области вдобавок к проблемам связанным с коронавирусной инфекцией, добавилась еще одна беда. Здесь серьезная вспышка африканской чумы свиней. 1 сентября в НПП "Слобожанский" Богодуховского района было обнаружено девять мертвых животных.

На экстренном совещании в Харьковской облгосадминистрации чиновники обсудили мероприятия и планы, которые будут реализованы в регионе для локализации вспышки. Примечательно, что на совещание были приглашены и руководители местных правоохранительных органов.

Об этом передает пресс-служба Харьковской ОГА.

Главный государственный ветеринарный инспектор Дмитрий Волошко рассказал, что отобранные пробы от животных были направлены в региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы.

"2 сентября мы получили данные экспертизы о подтверждении диагноза. Поэтому было принято распоряжение об установлении временных карантинных ограничений по АЧС", - уточнил Дмитрий Волошко.

Врио губернатора Харьковской области Александр Скакун заявил, что необходимо проводить все профилактические мероприятия согласно протоколам по борьбе с АЧС.

"Эту ситуацию нужно срочно взять под контроль и предотвратить распространение болезни. Речь идет о национальном природном парке "Слобожанский", - сказал врио председателя Харьковской ОГА.

В итоге решено установить временные карантинные ограничения в очаге сроком на 72 часа. Также определены границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую входят территория НПП "Слобожанский", и села Оленевское, Мурафа и Лесное Краснокутского поселкового совета. Границы временной зоны наблюдения установлены радиусом 10 км от внешних границ зоны защиты. В общем итоге выходит, что зона карантина установлена в радиусе 13 км от места массового заражения.

Кроме этого, будет проведен учет всего поголовья свиней в хозяйствах всех форм собственности в зоне защиты и наблюдения. К тому же решили временно запретить перемещение живых свиней из карантинных зон. Сейчас полиция выясняет, при каких обстоятельствах свиньи заразились африканской чумой.

Ранее "Страна" сообщала, что Виз-за вспышки АЧС. два года назад Беларусь запрещала ввоз мяса на свою территорию из Львовской области.

Также мы рассказывали, что в свое время Дания отгораживалась от Германии стеной из-за миграции кабанов-переносчиков АЧС.