В Николаеве 59-летний мужчина на территории продовольственного рынка с винтовки выстрелил в собаку. От полученных травм животное скончалось. Живодеру за содеянное грозит до трех лет в тюрьме.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Украины на своей странице в Facebook.

По данным МВД, правоохранители оперативно задержали живодера. Также ему вручили уведомление о подозрении и изъяли пневматическую винтовку, из которой он застрелил собаку.

Сейчас продолжается досудебное расследование. По данному делу открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины (Жестокое обращение с животными).

За содеянное живодеру грозит до трех лет за решеткой.

Также в полиции опубликовали видео, на котором запечатлено, как мужчина убивает собаку.

Ранее мы писали, что в столице пьяный мужчина выбросил свою собаку из окна многоэтажки. Позже животное повезли к ветеринару. Однако спасти собаку не удалось - она умерла по дороге в клинику

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