Избитая в поезде "Мариуполь-Киев" журналистка Анастасия Луговая подала иск против "Укрзализныци". В четверг, 3 сентября, состоялось первое заседание по этому делу.

Летом прошлого года на Анастасию напал и пытался изнасиловать безбилетный пассажир, ранее судимый Виталий Рудзько. Весной 2021 года он скончался в СИЗО от рака прямо накануне очередного заседания суда.

После этого дело о нападении на журналистку было закрыто в связи со смертью обвиняемого. Но Анастасия Луговая подала отдельный иск на "УЗ", так как считает проводницу поезда также виновной в случившемся - ведь она впустила в вагон пассажира без билета.

Первое заседание по иску против "УЗ" состоялось 2 сентября. В комментарии "Стране" Анастасия Луговая рассказала, что заседание продлилось недолго, и рассмотрение дела перенесли более чем на месяц.

Причина - в "УЗ" не могут определить ответственного за происшествие в поезде.

"2 сентября было заседание, на нем присутствовал мой адвокат. Также были два представителя "Укрзализныци". Они не могут между собой решить, кто в "УЗ" за это дело будет отвечать, к какому подразделению относится поезд "Мариуполь - Киев", где на меня напали. Поэтому заседание прошло очень быстро. У нас просто приняли документы и перенесли заседание на 5 октября", - сообщила Луговая "Стране".

Она также уточнила суть своих претензий к "УЗ".

"В "УЗ" понимают, что проводница была не права, когда взяла в поезд безбилетника. Мой адвокат как раз к этому и апеллирует, что человек не может даже на стыковой станции залезть в вагон, если ему не открыли дверь. То есть, непосредственно работница "УЗ" впустила Рудзько, который на меня напал. Также мы приложили к делу все справки о моем лечении после избиения", - отметила журналистка.

Анастасия уточнила, что до сих пор ощущает последствия нападения.

"Ещё хожу на массаж и к психологу, и Захару (сын Анастасии, на глазах которого на неё напали - Ред.) опять нужно пройти курс у психолога. На лбу ещё видно гулю, она до сих пор не прошла. Уплотнение тканей. Лечение не дешевое», - уточняет Анастасия.

По ее словам, судебный процесс против «УЗ» продлится еще как минимум несколько месяцев.

"Сказали, что до Нового года это все ещё точно будет тянуться. Быстро это не решится", - добавила Анастасия Луговая.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, что произошло за год с нападения на Анастасию Луговую.