В США вчера взорвалась при запуске ракета-носитель частной компании Firefly Aerospace.

В Украине за этим запуском следили особенно внимательно - ведь владельцем американской фирмы является украинский бизнесмен Макс Поляков.

Работают в этой компании и украинцы. Впрочем, весь руководящий состав Firefly - граждане США. При этом не исключено, что при конструировании ракеты использовались наработки времен СССР.

По крайней мере еще год назад Поляков рассказывал об этом американским СМИ. И заявлял, что перекачка советских технологий в США - это и есть "настоящий патриотизм".

Разобрались, что известно о первом же неудачном ракетном запуске украинско-американской компании. И ее инвесторе.

Как взорвалась "Альфа"

Частная ракета Alpha, которую сегодня в Калифорнии запустили в космос, взорвалась через две с половиной минуты после взлета.

"В работе Alpha произошла аномалия во время работы первой ступени, что привело к потере ракеты. По мере сбора данных будут сообщаться дополнительные детали", - сообщила компания Firefly.

По данным СМИ, ракета не взорвалась сама - приказ о ее уничтожении отдали военные, которые следили за запуском. Видимо, из опасений, чтобы "Альфа" не рухнула целиком и не вызвала жертв и разрушений.

То есть, что-то пошло не так, и был отдан приказ на подрыв ракеты.

По данным профильных медиа, "Альфа" должна была преодолеть звуковой барьер за 67 секунд, а вместо этого разгонялась вдвое дольше. Кроме того, запланированный старт перенесли в последний момент на час из-за каких-то технических неполадок.

Перед взрывом ракета отклонилась от траектории и, судя по всему, потеряла управление.

Двухступенчатую ракету разрабатывали с 2017 года. Планировалось, что она будет выводить на орбиту малогабаритные спутники - эта ниша сейчас активно развивается в космических перевозках.

В сентябре начали наземные испытания, а сегодня произошел первый пуск - неудачный, как видим. "Алфа" должна была вывести на орбиту разный груз весом в 92 кило. По проекту же она должна поднимать от 600 кг до тонны, в зависимости от высоты полета.

Стоимость одного такого запуска - 15 миллионов долларов, что дешевле других конкурентов, которые специализируются на орбитальных грузоперевозках.

На подготовку первого взлета собрали 75 миллионов долларов. В руководстве компанией говорят, что первые неудачные старты - скорее правило, чем исключение. И среди частных ракет взрывы при взлете - не редкость.

Тем не менее, первый пуск в истории Firefly потерпел фиаско.

Как ракета "Альфа" связана с Украиной?

В Украине после запуска начали говорить о том, что "Альфа" является американско-украинской ракетой. Впрочем, о том, что в ее конструкции используются детали из Украины, не сообщалось.

Связь с Украиной в том, что компанией Firefly Aerospace владеет украинец Макс Поляков. Это IT-предприниматель из Запорожья, который последние шесть лет занимается проектами, связанными с космосом.

У него самого специализированного образования в этой сфере нет - по диплому Поляков медик и экономист. Бизнес он начал с открытия в Украине IT-компании, которая разрабатывала софт для западных заказчиков. До космоса Поляков занимался в том числе созданием сервисов знакомств, а также мобильных игр в жанре "социальное казино".

С космосом бизнесмен столкнулся в 2014 году, когда стал партнером американского фонда Noosphere Ventures - занимавшегося разработкой цифровых систем космического запуска. В 2017 году Поляков купил обанкротившуюся к тому времени Firefly Aerospace со штаб-квартирой в Техасе.

Это компания, созданная в США. Да и сейчас, судя по ее сайту - работают в ней одни американцы. Основал фирму инженер Томас Маркузик, работавший на топовых должностях в техно-гигантах Virgin и SpaceX. Сейчас он полноправно руководит Firefly Aerospace. А украинец Поляков выступает как инвестор.

Впрочем, Макс Поляков сыграл важную роль в истории компании - тем, что подключил к ее работе мозги украинских конструкторов. Бизнесмен в 2019 году основал научно-исследовательский центр космических технологий в Днепре. Там ведут разработки по новым двигателям и спутникам.

По сути это филиал Firefly. Не исключено, что днепропетровские специалисты поучаствовали также в создании ракеты Alpha, хотя официальной информации об этом нет.

По сообщениям СМИ, два года назад Firefly заказала на "Южмаше" комплектующие для ракет на 15 миллионов долларов. Украинское предприятие должно было поставить в США 100 камер сгорания, 500 агрегатов автоматики и 40 турбонасосов.

При этом "Южмаш" официально выступает поставщиком деталей для второго ракетного проекта компании Полякова Beta - габаритно-стыковочного макета.

В августе эту огромную деталь переслали в США.

То есть можно с уверенностью говорить, что благодаря Полякову американская компания получила хорошее подспорье в виде продуктов украинской космической промышленности. Которая, впрочем, уже давно работает на "аутсорсе", а не на нужды своей страны.

Эту версию подтверждал в одном из интервью американцам, кстати, и сам Поляков.

"Я - последняя надежда привезти советскую интеллектуальную собственность в США, где она может принести пользу. Это настоящий патриотизм", - обрисовывал он свою бизнес-модель изданию Bloomberg год назад.

В этой фразе, в общем-то, прекрасно все. Под патриотизмом тут явно подразумевается укрепление позиций Соединенных Штатов, а не Украины, откуда бизнесмен родом. А наработки того же "Южмаша", которые экспортируются Поляковым в Америку, он считает даже не украинскими, а советскими. И главной своей задачей видит поскорее вывезти их в США.

Bloomberg, кстати, планы компании Firefly тоже называл "союзом американских и советских технологий".

Интересно, что именно после прихода Полякова на Firefly посыпались заказы от NASA, Пентагона, Space X и других крупных компаний и ведомств США. У них уже бронируют доставки грузов на орбиту и даже на Луну - хотя еще ни одной ракеты пока успешно не взлетело.

Но, видимо, подключение "советских" мозгов из Украины стало важной вехой в развитии американской космической фирмы.

К слову, Макс Поляков на выборах 2019 года активно поддерживал Петра Порошенко и даже выступал на его предвыборном съезде "От Крут до Брюсселя".

Сегодня на Facebook предпринимателя много фотографий новых украинских чиновников - премьера Дениса Шмыгаля и замглавы ОП Кирилла Тимошенко. То есть в "экспорте мозгов" украинские власти оказывают Максу Полякову всяческое содействие.