На Доме профсоюзов на Майдане Независимости в центре Киева 3 сентября заметили баннер с изображением лидера партии "Наши" Евгения Мураева. Это вызвало скандал - возмутился "Национальный музей революции Достоинства". Позже баннер исчез.

Судя по опубликованной фотографии, на баннере изображен Мураев на фоне карты Украины с подписью "Здесь наша земля". Рядом расположен логотип телеканала "Наш".

Представителей музея революции достоинства возмутило появление изображения Мураева на Доме профсоюзов, т.к. он "называл Революцию Достоинства государственным переворотом".

Позже "Национальный музей Революции Достоинства" обновил публикацию, отметив, что баннера больше нет.

Что произошло - не сообщается. Музей сообщил, что "благодаря действенному небезразличию, фасад дома в центре города снова чистый".

Сам Евгений Мураев заявил, что на баннер у него были все необходимые разрешения и документы.

"Я беседовал с юристом, у него огромное количество звонков от сотрудников компании рекламной, которая размещала продукция телеканала "НАШ" с анонсом нового проекта. Я считаю, что это важный проект. Обычно у нас политики через экраны входят в дом, а теперь мы хотели, чтобы политики увидели, что происходит в реальной Украине", — сказал Мураев.

Однако 3 сентября со стороны СБУ началось давление с целью выяснить, кто дал такое разрешение.

"Абсолютно все договора с Домом профсоюзов, с компанией, согласован сюжет с органами местного управления. Нет никакого криминала. Наша власть борется с телеканалами, со СМИ, которые транслируют повестку дня, которая не одобрена Банковой. Если мы строим Северную Корею, я не хочу такую страну", - сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".

Напомним, ранее мы писали, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию подал иск в суд с требованием лишить телеканал "Наш" лицензии на вещание.

Также мы сообщали, что в Нацсовете заявили, что хотят закрыть телеканал "Наш" за "скабеевщину".