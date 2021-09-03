Шестой апелляционный административный суд вынес решение в пользу застройщиков. 1 сентября он отклонил жалобу Министерства развития общин и территорий на решение Окружного административного суда Киева о признании незаконной отмены приказа ведомства о закреплении в государственных строительных нормах (ГСН) запрета строить многоэтажки в селах с населением более тысячи человек и кварталах усадебной застройки.

Об этом сообщил в Фейсбуке юрист, член правления Ассоциации адвокатов Украины Юрий Хапко.

По словам правоведа, у застройщиков появился повод для радости: ОАСК отменил пункт ГСН о запрете строительства высоток в селах-сателлитах Киева, а апелляционный админсуд оставил это решение в силе.

2 сентября решение вступило в законную силу, соответствующая норма ГСН уже не действует, добавил юрист.

Хапко полагает, что вердикт суда открывает окно возможностей для застройщиков в пригороде.

"Ни для кого не секрет, что Киев и регион – давние конкуренты в части покупателей недвижимости. В последнее время пригород стал опережать столицу по объему строительства новых площадей из-за ряда факторов. С принятием такого решения эта тенденция на рынке может продолжиться", – написал юрист.

Отмененный пункт ГСН Б.2.2-12:2019 "Планирование и застройка территорий" допускал максимальную высоту жилой застройки в селах с население более тысячи человек 12 метров (это четыре этажа). А размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки он запрещал.

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