Известный по "штурму Капитолия" 6 января, во время президентских выборов США-2020, "Шаман" (Джейкоб Ченсли) из штата Аризона признал вину в инкриминируемых ему деяниях.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на Минюст США.

Внешний вид "Шамана", его поведение и путь от дверей Капитолия до зала заседаний, где он сфотографировался, оставил угрожающую записку и "провел обряд", отражены в судебных документах, сообщило ведомство.

Приговор должны огласить 17 ноября. Ченсли с момента ареста 9 января находится под стражей. Всего, по данным минюста, по делу о штурме Капитолия арестованы 570 человек.

При этом по данным журналистов, несколько членов "Хранителей Клятвы" признали себя виновными по обвинению в сговоре и сотрудничают со следователями по делу против своих товарищей-экстремистов.

Как сообщала "Страна", жители США планируют в сентябре устроить новый митинг возле Капитолия. Он запланирован на 18 сентября. Запланированный митинг вызывает обеспокоенность, несмотря на то, что члены радикальных групп составляют лишь небольшую часть из почти 600 человек.

Сразу четверо свидетелей штурма Капитолия из полиции покончили с собой.

Напомним, что штурм Капитолия будет расследовать независимая спецкомиссия по аналогу с "11 сентября".