Центральная избирательная комиссия утвердила размер бюджета, необходимый для проведения довыборов народных депутатов на округах №184 и №197, назначенных на 31 октября. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, всего на проведение выборов будет выделено 25 545 453 грн.

Примечательно, что на изготовление и доставку избирательных бюллетеней, бланков и других протоколов будет направлено почти два млн гривен.

Кроме того, на подготовку списка избирателей и именных приглашений на довыборы выделят еще 150 000 гривен.

Напомним, в партии "Слуга народа" уже определились со своим кандидатом, который будет баллотироваться на округе №197 в Черкасской области. А вот кандидата для округа №184 в Херсонской области еще продолжают искать.

"Страна" также писала, что оба округа освободились после того, как парламентариев назначили на другие должности. Старт избирательной компании начался 1 сентября - всего за 60 дней до дня голосования.

Мы также рассказывали, что желающие побороться за депутатский значок стали обхаживать тамошних избирателей еще до того, как Центризбирком назначил выборы.