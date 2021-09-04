В субботу утром, 4 сентября, в китайской префектуре Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Так, эпицентр землетрясения находился на глубине семи километров, с такими координатами: 37,87 градуса северной широты и 77,96 восточной долготы. По шкале Рихтера толчки достигали 5,1 балла.

Примечательно, что до начала землетрясения в префектуре Кашгар и Хотан также произошли небольшие подземные толчки. А согласно данным местной власти, жертв или материальных убытков в результате землетрясения не оказалось.

Напомним, 26 августа в Китае также произошло мощное землетрясение. Тогда инцидент произошел в Аксай-Казахском автономном уезде провинции Ганьсу. Магнитуда катаклизма достигала 5,5 баллов. Информации о жертвах или пострадавших тогда тоже не было.

"Страна" также писала, что в Китае несколько лет назад произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого были уничтожены почти две сотни домов. Тогда катаклизм унес жизни 8 человек, а по магнитуде сила толчков достигала 5,5 баллов.