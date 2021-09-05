Переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена, которые состоялись на уходящей неделе, имели один итог, который мало обсуждали в Украине. Это отсутствие в заявлениях сторон упоминания о Минских соглашениях.

Минск-2 - единственный на сегодня международно-признанный договор по установлению мира на Донбассе. И молчание о нем после встречи в Вашингтоне - тревожный знак.

Впрочем, истолковать этот знак можно по-разному. Как индульгенцию на саботаж соглашений - так и существование неких негласных решений, которые до времени афишировать не хотят.

К слову, намеки об их существовании уже появляются из уст представителей западных стран.

Какой может быть расклад по Минским соглашениям после встречи Зеленского и Байдена - разбиралась "Страна".

Что заявили по Донбассу после встречи

По итогам переговоров президенты Украины и США выпустили совместное заявление. А потом отдельный брифинг дал и Зеленский.

В заявлении Штаты подтвердили "полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН".

"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", - говорится в заявлении.

То есть с одной стороны поддерживается Нормандия - а этот формат работает на базе Минских соглашений. С другой, в привычной для США риторике, виновной за насилие на Донбассе признается исключительно Москва. Из чего вытекает, что Киев никаких обязательств по урегулированию не несет.

Второй момент - это заявления самого Зеленского. Он сказал, что предлагал Байдену войти в переговорный формат по Донбассу - как выразился Зе, "имплементировать представителя США на уровне президента".

На вопрос, куда имплементировать - не в Нормандский ли формат - украинский гарант развел руками и ответил "Какой-то формат". По его словам, "США будут думать над моим предложением".

Принципиально Киеву было бы выгодно создание новой площадки с участием американцев, чем введение Байдена в "Нормандию", где сидят страны-лоббисты Минских соглашений (которые не факт что вообще захотят видеть Штаты участником переговоров).

При этом Банковая с опаской смотрит на двусторонние контакты руководства США и России. Поэтому скорее всего предлагается какой-то новый многосторонний формат, где первую скрипку будут играть американцы, а вторую - их прямые союзники вроде Канады, Британии, Польши и Прибалтики.

Разумеется, Россия к этому формату не присоединится. Но зато Киев смог бы перевести фокус внимания с "Минска" и "Нормандии" на другую площадку. В общем такая себе "Донбасская платформа".

Но это одна из версий. Которая не предусматривает никаких подвижек на Донбассе, а просто уводит Киев от необходимости вообще вспоминать о Минских соглашениях.

Другая - у Зеленского, отбросив опасения "зрады", хотят уговорить Москву на свой вариант урегулирования на Донбассе, подключив "тяжелую артиллерию" - Байдена. А дальше реинтегрировать территории, добившись убедительной внешнеполитической победы, что позволит Зе переизбраться на второй срок.

Возможно, прокачиваются и оба этих варианта.

Но интереснее здесь не обрывки информации от Украины (тут стремления понятны - получить территории, не выполняя политическую часть Минска-2), а планы и намерения стран Запада. И особенно США. Ведь именно от них в конечном счете зависит, куда пойдет украинская политика по Донбассу.

Два вектора США по "Минску-2"

Внешне американцы демонстративно отстранились от темы Донбасса.

Например, куратор Украины в Госдепе Джордж Кент ответил отрицательно на вопрос будут ли США назначать нового спецпредставителя по Донбассу (роль которого при Трампе выполнял Курт Волкер).

"Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности", - сказал он.

Также пока в Вашингтоне ничего не отвечают призывы Киева поучаствовать в Нормандском или другом формате. То есть молчание тотальное - включая отсутствие упоминаний "Минска" в итоговом заявлении.

По этому поводу в дипломатических кругах "Стране" рассказали две версии.

1. По первой из них, Вашингтон не намерен активно вовлекаться в переговоры по Донбассу. В том числе, и в силу стратегического тупика, в котором они находятся.

У американцев нет желания прилагать большие усилия, чтоб их из этого тупика выводить. Нынешнее состояние "ни мира, ни войны" на Донбассе их в целом устраивает, позволяя продолжать санкционную политику в отношении России.

Правда, такое состояние создает угрозу "разморозки" конфликта в любой момент. Но в Вашингтоне считают ее теоретической, а в случае очередного обострения Байден всегда может позвонить Путину.

Исходя из этой версии никаких подвижек по мирным переговорам по Донбассу не будет. И Киев фактически получил добро на продолжение своей политики по отказу от выполнения политической части Минска.

2. По второй версии (которую, впрочем, многие считают конспирологической), Байден и Госдеп активно склоняют Зеленского к компромиссам по Донбассу и к реализации формулы Штайнмайера (выборы и особый статус Донбасса до передачи контроля над границей).

Но это не выносится в публичную плоскость по обоюдной договоренности - чтоб и Байдена, и Зеленского не обвиняли в "зраде".

По этой версии, американцам замирение на Донбассе нужно для нормализации отношений с Россией (дабы остановить ее дальнейшее сближение с Китаем), а также для того, чтоб снять угрозу разморозки конфликта, что чревато военным разгромом Украины.

Да и реинтеграцию Донбасса даже с особым статусом, согласно этой версии, в Вашингтоне "капитуляцией" не считают, полагая, что и "особый статус" со временем смогут переварить.

Какая из версий правдива, можно будет судить по действиям украинских властей в ближайшие месяцы. Но уже сейчас появляются некоторые признаки того, что многие пожелания Украины к Западу будут ставиться в зависимость от прогресса по Донбассу.

Немецкая морковка

В недавнем интервью посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила две интересных вещи. Первая - она утвердительно ответила на вопрос, является ли военный конфликт на Донбассе и захват Россией Крыма препятствием вступления Украины в НАТО.

Но при этом посол внезапно выразила желание, чтобы на саммите НАТО, который состоится в 2023 году, Киев смог получить План действий по членству в Альянсе. "Лично я очень бы хотела, чтобы Украина получила ПДЧ на Вильнюсском саммите 2023 года", - заявила Фельдгузен.

Она также заявила, что этот исход "зависит от политических условий". И выразила уверенность, что "окно возможностей откроется".

Все это можно было бы расценить как дежурные пожелания ускорить реформы. Но есть в словах немецкого дипломата очевидная увязка продвижения в Альянс и окончания конфликта на Донбассе.

Германия давно требует от Украины узаконить формулу Штайнмайера, которая регулирует проведение выборов на Донбассе. Причем призывы это сделать звучали совсем недавно. А согласилась на это Украина уже при Зеленском - причем дважды: сначала формулу подписал представитель в ТКГ Леонид Кучма, а потом и сам президент под коммюнике Парижского саммита.

Этого требования Берлин так и не снял. Кстати, именно Германия традиционно стоит на пути Украины в НАТО и блокирует предоставление ПДЧ.

Поэтому не исключено, что на встрече с Байденом Зеленскому донесли, что позиция по вступлению Украины в Альянс зависит от европейцев. А они требуют урегулирования на Донбассе, которого достичь нельзя без выполнения политической части Минских соглашений.

То есть, после снятия проблемы Донбасса, теоретически снимаются и препятствия по движению Киева в Альянс. И в этом случае Штаты ускорят процесс. А пока Вашингтон не хочет называть никаких сроков - просто потому, что не в силах принять Украину в НАТО через голову Берлина и Парижа.

Действительно ли эту мысль донесли Зеленскому в Америке и есть ли между Вашингтоном и Берлином консенсус по этому поводу - станет понятно, опять же, по будущим шагам Зеленского.