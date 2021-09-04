В пятницу вечером Киев понес культурную утрату: в костеле на Большой Васильковской сгорел уникальный орган. Причиной пожара стала 40-летняя электропроводка, до которой так и не добралась "Большая реставрация".

Зато теперь обветшавшее здание, которое реконструировали еще при советской власти, начнут спешно ремонтировать. И, судя по всему купят новый орган.

Сгоревший инструмент был закуплен еще при советской власти. И теперь на него спешно собирают деньги киевские меценаты.

Разбирались, как горел киевский костел и что теперь будет с органной музыкой в столице.

Как горел костел на Васильковской

Спасатели говорят, что здание загорелось около десяти вечера 3-го сентября. Прибывшие пожарные увидели, что пламя охватило два этажа органного зала и перекинулось на фасад.

Остановить распространение огня удалось только через два часа, и к половине двенадцатого пламя погасили. Бросили на это более 80 спасателей.

На следующий день МВД объявило о причине пожара. Глава ведомства Денис Монастырский заявил, что произошло короткое замыкание в органе во время репетиции.

Эту информацию дополняют источники "Страны" в министерстве. "Проводка органа была прямо на деревянных панелях, а не в металических кожухах, как это должно быть", - сообщили нам специалисты.

Позже Монастырский добавил, что проводка органа не менялась около 40 лет.

Также повреждено внутреннее убранство костела, а вот зданию в целом ничего не угрожает. Но главное - больше всего пострадал сам орган, который был главным элементом здания и превращал его в уникальный объект культуры.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что музыкальный инструмент уже не подлежит восстановлению. "У нас большая потеря - уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил", - написал Ткаченко в Facebook.

Вот, как сейчас выглядит органный зал, куда приходили тысячи людей слушать концерты.

Рухнула и огромная люстра в органном зале. Это вторая большая потеря при пожаре.

Глава МВД заявил, что в тяжелых последствиях скорее всего виноваты сотрудники органного зала, которые поздно вызвали спасателей.

"К сожалению, сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. В результате были потеряны драгоценные минуты. Спасатели отреагировали мгновенно и были на месте происшествия уже через 6 минут после вызова. Скажу откровенно, если бы не их профессиональные действия, мы бы потеряли один из самых красивых архитектурных памятников Киева - как Париж потерял древний собор Нотр-Дам де Пари", - написал Монастырский в Facebook.

Наследие двух империй. Как в Киеве появился Дом органной музыки

Николаевский костел начали строить еще в царские времена.

Руководил строительством готического здания известный столичный архитектор Владислав Городецкий (по его проектам в Киеве также возвели Дом с химерами, будущие Дом актера и Художественный музей).

До революции 1917 года здание достроить полностью не успели, хотя и освятили. Да и органа там тогда не было. После установления Советской власти костел по назначению не использовался, а во время войны был частично разрушен. После войны там располагался архив.

В том виде, который нам известен сегодня, здание предстало только в конце 70-х годов. Правительство УССР решило создать в Киеве республиканский Дом органной и камерной музыки. Для чего начали масштабную реконструкцию здания бывшего костела.

В 1978 году туда закупили новую обстановку, украсили залы новой мебелью и цветными витражами.

А в Чехословакии заказали главное украшение зала - орган, который сделали мастера компании Rieger-Kloss (такой же стоит сейчас и в Национальной опере Украины).

Орган тогда стилизовали под внутреннее убранство отреставрированного костела и его архитектуру.

У органа 55 регистров, 3945 труб различных диаметров и длины (от 13 миллиметров до 6 метров), сделанных из металла и дорогих пород дерева (использовалось черное и красное). Он подходил для исполнения произведений любой сложности.

Инструмент в общем серьезный. Но, как видим, не древний, как многие могли подумать - а сделанный при советской власти.

Появление органного зала в Киеве дало толчок развитию этого жанра музыки по всей Украине. Аналогичные залы открылись еще в нескольких городах. А в УССР появилась своя школа органной музыки - ее родоначальником считается выпускник Ленинградской консерватории Арсений Котляревский, который и руководил Домом органной музыки с момента его основания.

С 1992 года в здании, помимо концертов органной музыки, начинаются службы Римо-католической церкви. При этом принадлежит оно министерству культуры.

Здание недавно вошло в список на восстановление в рамках проекта "Большая реставрация". Костел и правда нуждался в ремонте: там уже давно трескались стены и осыпались скульптуры, из-за чего рядом с ним установлены предупреждающие таблички и строительные леса.

С тех пор реставрация костела так и не началась. Но теперь это, наконец, произойдет.

Как будут восстанавливать уникальный орган

Министр культуры Ткаченко заявил, что восстановление и костела, и органа обойдется в десятки миллионов гривен.

При этом еще раньше ряд киевских предпринимателей начали перечислять деньги на уникальный инструмент.

По миллиону гривен выделили: владелец "Розетки" Владислав Чечеткин, создатель "Монобанка" Олег Гороховский, глава правления "Альфа-банка Украина" Виктория Михалё и предприниматель Андрей Ставницер.

Правда, пока неизвестно, сколько стоит купить аналогичный орган. И хватит ли поступивших средств. Но, судя по ажиотажу, деньги на новый инструмент для Дома органной музыки все же соберут.

Другой вопрос - сколько времени это займет.