В августе в больницу в Черкассах доставили семилетнего ребенка с многочисленными травмами, сейчас он находится в терминальной коме. Суд принял решение заключить под стражу его неродного деда, которому объявлено о подозрении по статье об оставлении травмированного ребенка в опасности.

Об этом сообщает "Укринформ".

В то время как родители мальчика находились в Киеве и ребенок, судя по всему, остался на попечении родителей отчима. 24 августа он попал в реанимационное отделение больницы с множественными травмами: ссадинами, гематомами, рванными ранами и пролежнями.

При этом озвучивались разные версии произошедшего с ребенком. Бабушка заявила, что он получил травмы когда упал с собранного в кучу кирпича. Также была версия, что его покусали собаки.

Сейчас ребенок находится в терминальной коме и медики не делают никаких прогноз о том поправится он или нет. 31 августа о подозрении сообщили матери его отчима, то есть неродной бабушке ребенка, по статье об оставлении малолетнего ребенка в опасности, что повлекло тяжелые последствия.

Суд постановил взять ее под стражу. По той же статье сообщили о подозрении и неродному дедушке, его также взяли под стражу на 60 суток.

Напомним, в Кривом Роге семилетний мальчик позвонил в полицию и пожаловался на мужа своей мамы, которые избивал его и приковывал к кровати наручниками. Теперь ему грозит пять лет лишения свободы.

Также "Страна" сообщала, что в Одесской области мужчина избил 10-летнего мальчика и приковал его к батарее. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.