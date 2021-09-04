В субботу, 4 сентября, Всемирный день сексуального здоровья, в связи с чем в Министерстве здравоохранения решили начать рубрику о здоровой половой жизни и рассказать о пользе секса. Среди прочего, регулярный секс положительно сказывается на уровне сопротивляемости организма неинфекционных заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на свой странице в Фейсбук.

"Сексуальное здоровье - это не только об отсутствии половых болезней, но и об эмоциональном благополучии. В этой серии публикаций мы широко раскроем вопросы, которые бы могли возникнуть у каждого. Начать хотим с того почему секс полезен для здоровья", - сообщили в Министерстве.

Специалисты Минздрава напомнили, что секс может быть очень разным и по темпу (медленным или быстрым) и по уровню эмоционального контакта (глубоким или поверхностным). И есть факты, которые подтверждают его пользу для здоровья.

"Люди, которые имеют регулярную половую жизнь, имеют более высокий уровень сопротивляемости организма неинфекционных заболеваний. Благодаря изменению биохимических процессов во время возбуждения и полового акта укрепляется иммунная система", - сказано в сообщении.

Кроме того, регулярные занятия сексом повышают сексуальную энергию и оказывают влияние на половое влечение. У женщин во время полового акта улучшается вагинальное кровоснабжение и эластичность влагалища.

"Секс способствует улучшению самочувствия, притока энергии и положительным эмоциям. Благодаря ему укрепляются и поддерживаются в тонусе мышцы тазового дна - это улучшает контроль над мочеиспусканием и мочевым пузырем", - напомнили в МОЗ.

Оказывает секс положительное влияние и на снижение артериального давления, а также является способом профилактики возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшение менструальной боли, неприятных ощущений при артрите, уменьшает головную боль.

"Интересным и полезным является то, что после оргазма выделяются эндорфины, которые еще называют "гормонами счастья" и дофамин, который вызывает чувство радости и эйфории. Важно помнить главное правило безопасного секса - он должен проходить по добровольному и осознанного согласия партнеров и быть защищенным. Любите и будьте здоровы!" - резюмировали в Минздраве.