В Одессе произошла неудачная попытка ограбления квартиры - мужчина, который проник в жилище с целью ограбить его, уснул на диване. Там его и обнаружила хозяйка квартиры, когда вернулась домой.

Об этом сообщает Тelegram-канале в субботу, 3 сентября.

Когда женщина вернулась домой она с удивлением обнаружила незнакомого пьяного мужчину, который спал на ее диване и не собирался покидать апартаменты. Каким образом он оказался в квартире мужчина объяснить не мог. Чтобы избавиться от непрошенного гостя женщина обратилась в полицию.

Напомним, в Днепропетровской области две девушки с ребенком обворовали церковь, одна из них перекрестилась перед тем, как совершить ограбление.

Также мы рассказывали, как в Закарпатской области мужчины обворовали ломбард и пошли сдавать свою добычу в соседний. Правоохранители довольно быстро разоблачили злоумышленников.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева двое парней назвались ветеранами АТО, попросили закурить, а потом избили и ограбили прохожего. потерпевшему удалось убежать и вызвать полицию, но задержать грабителей по горячим следам не удалось.