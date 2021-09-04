В субботу, 4 сентября, трехлетняя девочка осталась без присмотра дома и играла со спичками. Малышка подожгла на себе одежду и попала в больницу с ожогами, а против ее родителей завели уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Семья, в которой произошел инцидент, уже находилась на учете социальных служб. В то время как мама малышки была в гостях у соседей, ее сожитель выпил алкогольных напитков и спал дома, где находилась девочка.

Согласно предварительным данным, девочка играла со спичками и случайно подожгла на себе одежду, после чего попала в ожоговое отделение больницы. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Правоохранители открыли против родителей уголовное дело по уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей.

Напомним, это не первый раз, когда игры со спичками приводят к трагическим последствиям. В Донецкой области игра со спичками стала причиной пожара, в котором погиб ребенок.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве четырехлетний мальчик погиб из-за опасной игры с огнем и спичками.