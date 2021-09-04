Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram долларовый миллиардер Павел Дуров считает, что способности человеческого мозга безграничны, но большинство людей предпочитают заполнять его сериалами и видео из TikTok, а не полезной информацией.

Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

Предприниматель рассказал, что самым сильным инструментом человека является его ум и многие исследования доказали, что мозг производит новые идеи даже во время отдыха.

Поэтом качество информации, которую мы загружаем в мозг не менее важно, чем качество продуктов, которые мы едим. По мнению Дурова, если заполнить мозг реальными данными, то он их и будет обрабатывать, а потом предлагать неожиданные решения.

"К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а случайными сериалами Netflix или видеороликами TikTok", - сокрушается программист.

Дуров объяснил, что множество цифровых развлечений приводит к тому, что человеческий мозг ищет решения нереальных проблем, ведь он не отличает вымысел от реальности.

"Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента, которой его ежедневно наводняют "алгоритмы рекомендаций"", - резюмировал Дуров.

Напомним, Дуров обвинил такие компании-гиганта, как Apple, Google, Visa и Mastercard в ограничении личных свобод.

Также мы писали, что Павел Дуров обвинил Google и Apple в сборе налогов со всего человечества и тотальной эксплуатации.