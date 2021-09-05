Компания SpaceX готовит первую коммерческую космическую миссию Inspiration4 к старту уже 15 сентября. Экипжа состоит из четырех человек, ни один из которых не является профессиональным астронавтом.

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Команды SpaceX и Inspiration4 уже встретились в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии для того, чтобы оценить готовность ракеты Falcon 9, космического корабля Dragon, наземных систем, средств восстановления, обучения экипажа и других ключевых элементов.

"По завершении обзора готовности к полету команды приступают к целевому запуску в среду, 15 сентября по всемирному координированному времени (14 сентября по восточноевропейскому времени) из стартового комплекса 39A в Космическом центре НАСА им. Кеннеди во Флориде. Возможность резервного запуска доступна в четверг, 16 сентября по всемирному координированному времени (15 сентября по восточному поясному времени). Оба 24-часовых окна запуска начинаются в 12:00 по всемирному координированному времени (UTC)", - сказано в сообщении.

Экипаж миссии состоит из бизнесмена Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски. Члены экипажа должны прибыть во Флориду 9 сентября, чтобы провести последние приготовления к миссии. Последние шесть месяцев экипаж участвовал в разных учебных мероприятиях.

Напомним, одной из членов экипажа миссии стала 29-летняя Хейли Арсенокс, которая работает в клинике детских онкозаболеваний.

Также сообщалось, что ступень ракеты Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантическом океане.