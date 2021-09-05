Украинские эксперты по агропромышленному рынку выступили с тревожным прогнозом. Цены на сливочное масло в стране будут повышаться, хотя, возможно темпы роста и будут несколько замедляться.

Собственное производство сократилось, экспорт до недавнего времени был относительно активным (в августе, например, мировые цены на масло росли - Ред.), а импорт оказался заметно ниже прошлогоднего уровня. Об этом передает портал "Инфагро".

Эксперты отмечают, что запасы масла в Украине быстро сокращаются, а их пополнение за счет импорта вряд ли возможно, из-за больших издержек. Отечественные производители также не спешат отдавать масло в надежде на его дальнейшее подорожание.

В конце августа, в зависимости от жирности, диапазон цен производителей колебался от 140 000 до 167 000 гривен за тонну продукта. При таких внутренних ценах объемы экспортных сделок заметно уменьшились.

Цены на масло в Украине, скорее всего, будут и дальше расти, но темпы роста замедлятся. Текущее производство масла пока полностью удовлетворяет спрос, несмотря на его заметное сокращение. В августе было выпущено 6,7 тыс. тонн продукции, на 13% меньше, чем в августе 2020 года.

Но в осенние месяцы следует рассчитывать на зтрадиционное сокращение производства масла, которое точно не поспособствует снижению цены.

С учетом дороговизны масла, аналитики предполагают, что с осени произойдет некоторое увеличение выпуска спредов и растительно-сливочных смесей. А пока производство такой продукции тоже ниже прошлогоднего уровня. В июле, например, выпустили лишь 2,8 тысячи тонн такой продукции.

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