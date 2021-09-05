На Марсе был совершен новый успешный полет вертолета-дрона Ingenuity, который прибыл туда вместе с марсоходом Perseverance. Это уже 13-й успешный автономный полет. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

"Ingenuity совершил свой 13-й успешный полет на Марсе. Он летал со скоростью 3,3 метров в секунду, делая снимки юго-восточной части региона Южная Сейта. Воздушное обследование продолжает помогать планированию маршрута марсохода Perseverance", - говорится в сообщении.

Известно, что полет начался в субботу в 17:08 по времени Западного побережья США. Примечательно, что в этом же районе проводился и предыдущий исследовательский полет. Его целью являлся сбор фотографий местности, которые могут представлять интерес с геологической точки зрения.

Напомним, марсоход Perseverance ("Настойчивость") добыл первый образец планетарного грунта. Ранее первая попытка забора грунта не удалась. Также инженер Адам Стелтцнер признался, что фото породы с отверстием, которое, очевидно, было сделано марсоходом, повысило ему настроение. Он заявил, что никогда не получал такой радости от обычной дыры в камне. Инженер NASA опубликовал фото, где в пыли и среди небольших кусков породы можно различить камень значительных размеров, а в нем круглое черное отверстие.

До этого "Страна" писала, что марсоход американского космического ведомства NASA "Mars 2020 Perseverance" провалил свою первую попытку забора грунта на Марсе.