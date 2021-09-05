В Запорожской области больше месяца разыскивали 35-летнего Виталия Харчука. Мужчина поехал на заработки в курортную Кирилловку, однако, возвращаясь домой в Мелитополь, пропал без вести. Как выяснилось позже, Виталий Харчук попал в рабство.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Виталий исчез еще 16 июля, и тогда его сестра обратилась за помощью в полицию. К поискам пропавшего были привлечены правоохранители и волонтеры. Однако, разыскать пропавшего в Мелитополе и его окрестностях не удалось.

Оказалось, Виталия Харчука увезли в село в Херсонской области, где он попал в трудовое рабство. Мужчину вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно.

Позже Виталию удалось попросить у кого-то из жителей села телефон и дозвониться родным. После телефонного звонка родственники мужчины не стали обращаться в полицию. Они поехали в херсонское село, где заплатили выкуп и забрали Виталия домой.

Ранее мы писали о том, что в селе Вербаев Луцкого района Волынской области 60-летняя женщина держала в трудовом рабстве мужчин, она забирала у них документы и заставляла работать. Селила своих "работников" женщина в хлеву вместе со скотом.

Кроме этого, в Харьковской области местный житель держал в рабстве семерых человек из числа незащищенных слоев населения. Мужчина ежедневно привлекал их к принудительному труду.