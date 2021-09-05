В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол", в понедельник, 6 сентября, в 10:00 по местному времени начнется очередное заседание суда по делу о сбитом в небе над Донбассом лайнере рейса МН17.

Об этом сообщает "Укринформ" из Гааги.

Выступать в суде будут родственники погибших пассажиров не только из Нидерландов, но также из Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады.

Предполагается, что эти слушания будут самыми эмоциональными на процессе.

Суд выделил десять дней для реализации родным погибших своего права на публичное выступление.

Напомним, катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по киевскому времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой класса "земля-воздух". Никто из 298 человек на борту самолета не выжил. Boeing-777 потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Дело о катастрофе рассматривает окружной суд Гааги. Такой выбор был сделан потому, что две трети (193) из 298 пассажиров сбитого самолета были подданными этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.

В начале июня совместная следственная группа (JIT) отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что сбившая самолет ракета была запущена со стороны Амвросиевки, которая в то время была под контролем Украины.

Кроме этого, в так называемой "ДНР" заявили о готовности предоставить доступ к месту крушения пассажирского лайнера рейса MH17.