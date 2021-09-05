Расследователь агентства Bellingcat Христо Грозев рассказал, что власти Украины продолжают отмалчиваться о спецоперации по "вагнеровцам".

Об этом он рассказал на фестивале Mezhyhirya Fest, как передает "Главком".

"В 2020 мы мониторили некоторые движения наемников, и мы заметили, что происходит нечто серьезное. В частности, мы заметили их передвижение в Беларусь. Сначала было не очень ясно, что конкретно происходит, но определенно это имело связь с Украиной.

Мы связывались с людьми, которые были отставными сотрудниками украинских спецслужб, и стало ясно, что это была спецоперация. Для меня это выглядело очень наивным. Лукашенко, очевидно, использовал бы это в своих интересах, делая вид, при этом, что он на стороне Украины", - сказал он.

В то же время Грозев рассказал, что украинские власти в ходе операции приняли необъяснимые решения, что привело к тому, что операцию так и не реализовали. "Они (украинские власти - Ред.) просто избегают этих вопросов… Это было политическое решение, которого мы не понимаем… Это та часть, по которой у нас нет ответов. Но факт в том, что спецоперация была, и мы продолжаем работу над фильмом", - добавил он.

Дело "вагнеровцев" касается событий, которые произошли летом прошлого года под Минском незадолго до выборов президента Беларуси. Тогда белорусские силовики задержали 33 человека. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Вагнера". Оказалось, что некоторые из них подозреваются в участии в военных действиях на Донбассе. Позже Украина обратилась к Беларуси с просьбой передать задержанных Киеву, однако после этого Минск принял решение отправить их в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Офис президента и его руководство не причастны к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев". По его словам, идея этой операции принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос "максимально пытались втянуть".

22 июля суд обязал Госбюро расследований открыть дело о возможной госизмене Зеленского и его окружения.

Тем временем еще в начале марта этого года расследователь из Bellingcat Христо Грозев приезжал в Киев для съемок фильма о "вагнеровцах". Изначально первая часть ленты должна была выйти до февраля, однако в мае Грозев сообщил, что выход фильма перенесли на осень из-за пандемии и сложностями с подтверждением данных.

"Страна" подробно анализировала, почему не выходит обещанный фильм о "вагнеровцах".