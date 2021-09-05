В воскресенье, 5 сентября, в Гвинейской Республике была предпринята попытка устроить государственный переворот.

Об этом сообщает журнал Jeune Afrique.

Как утверждают источники, за попыткой госпереворота стоял командующий спецназа полковник Мамади Думбуя.

Части спецназа совершили атаку на дворец президента в столице Гвинеи Конакри, который обороняет президентская гвардия. При этом, как считает собеседник издания, создавшаяся ситуация "серьезная".

Кроме этого, Reuters передает, что вооруженные военные на данный момент находятся перед президентским дворцом. Единственная трасса, которая ведет в правительственный квартал, где находится дворец президента, полностью перекрыта солдатами.

Высокопоставленный чиновник рассказал в свою очередь, что президент Гвинеи Альфа Конде цел и невредим.

Также сегодня поступали сообщения, что в правительственном квартале столицы в это воскресенье была слышна интенсивная стрельба из автоматического оружия. Также на улицы вышли военные. Солдаты призывают прохожих немедленно вернуться в дома и не выходить из них.

Напомним, что этой зимой госпереворот также произошел в Мьянме. Армия арестовала президента страны и ряд высших чиновников, после чего объявила о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Государственная власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну.

После переворота пришедшие к власти военные объявили о формировании временного правительства, главнокомандующий Мин Аун Хлайн стал премьером.