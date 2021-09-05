В одной из колоний Хабаровского края произошла драка среди заключенных, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, по данному факту уже начали расследование. Инцидент произошел в колонии №14, расположенной в городе Амурске. Четверо человек пострадали, одного пришлось госпитализировать.

Правовой оценкой трагедии сейчас занимаются правоохранители. Также будет устанавливаться, принимались ли меры по предотвращению конфликта со стороны администрации исправительного учреждения.

Позже удалось выяснить, что в колонии после драки произошел еще и бунт.

"Один из источников сообщает о том, что бунт начался из-за конфликта т.н. "красных" с "чёрными", в ходе которого был убит т.н. "положенец", после чего начался бунт. Из учреждения вывезены 5 осуждённых в больницу в тяжёлом состоянии, 2 скончались от полученных травм, 3 находятся в тяжёлом состоянии в горбольнице Комсомольска-на-Амуре", - рассказали журналисты.

Напомним, в Харькове правоохранители долго уговаривали спуститься на землю с крыши электрички бывшего заключенного, который угрожал себя убить.

Ранее мы писали, что в Харькове бывший зэк закрылся в доме от полиции и угрожал взрывом. Чтобы его утихомирить, была объявлена спецоперация "Гром".