Не доехавший на "Крымскую платформу" министр-гей вместе со своим партнером стал отцом двоих детей
Министр транспорта США Питер Буттиджич, который является открытым геем, вместе со своим партнером Чэстеном приняли в семью двух новорожденных детей.
Об этом первый в истории гей-министр из США сообщил в Twitter.
По словам Буттиджича, девочка и мальчик родились в субботу, 4 сентября и были усыновлены. Сына назвали Джозефом Августом Буттиджичем в честь покойного отца Буттиджича.
Дочку назвали Пенелопой Роуз.
"Мы с Чэстеном безмерно благодарны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что мы становимся родителями. Мы рады приветствовать Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджича в нашей семье", - написал он.
Фото: twitter.com/PeteButtigieg
Как сообщала "Страна", Питер Буттиджич должен был приехать в Киев на Крымскую платформу, но за несколько дней до ее начала его заменили на министра энергетики Дженнифер Грэнхолм. Он не приехал из-за усыновления детей.
Мы разбирались, зачем США планировали отправить на конференцию в Украину министра, который является открытым гомосексуалистом. Считается, что для США, как страны, которая играет определяющую роль в политике Украины, это весьма низкий уровень присутствия.