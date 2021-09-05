Министр транспорта США Питер Буттиджич, который является открытым геем, вместе со своим партнером Чэстеном приняли в семью двух новорожденных детей.

Об этом первый в истории гей-министр из США сообщил в Twitter.

По словам Буттиджича, девочка и мальчик родились в субботу, 4 сентября и были усыновлены. Сына назвали Джозефом Августом Буттиджичем в честь покойного отца Буттиджича.

Дочку назвали Пенелопой Роуз.

"Мы с Чэстеном безмерно благодарны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что мы становимся родителями. Мы рады приветствовать Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджича в нашей семье", - написал он.

Фото: twitter.com/PeteButtigieg

Как сообщала "Страна", Питер Буттиджич должен был приехать в Киев на Крымскую платформу, но за несколько дней до ее начала его заменили на министра энергетики Дженнифер Грэнхолм. Он не приехал из-за усыновления детей.

Мы разбирались, зачем США планировали отправить на конференцию в Украину министра, который является открытым гомосексуалистом. Считается, что для США, как страны, которая играет определяющую роль в политике Украины, это весьма низкий уровень присутствия.