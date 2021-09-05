Российская инстаграм-блогер и певица Дарья Зотеева, известная под ником Инстасамка, выступила в Киеве со своим концертом. Она жестко обматерила и выгнала посетителя концерта из-за того, что ей не понравилась его внешность.

Блогерша прервала свое выступление в клубе Fiffty Club и позвала охрану, чтобы вывести парня.

"У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести нах@й?.. Ты, в панамке белой у@бищной, проваливай нах@й отсюда. Уходи либо сам, либо тебя за шкирки нах@й отсюда выкинут", - сказала Инстасамка.

После этого толпа

посетителей стала поддерживать инстаграмщицу и проскандировала несколько раз слово "Нах@й!"

"В такой у@бищной белой футболке с перьями", - указала Зотеева охранникам. Парня, судя по всему вывели из клуба.

"Минус один. Продолжаем", - произнесла блогерша и концерт продолжился.

На ситуацию отреагировали в соцсетях. Известная журналистка Наталья Влащенко возмутилась выбором украинских властей, кому из россиян можно приезжать в Украину, а кому - нет.

"Российская ээээ… ну ладно артистка Инстасамка на концерте в Украине обматерила и выгнала из зала зрителя ( ты мне не нравишься!). Боюсь, хоть бы это был не Стерненко)

А если серьезно, то мы не пускаем в Украину приличных артистов вроде группы Ундервуд, травили покойного Жванецкого, а когда приезжает это недоразумение- то все ок", - написала Влащенко

Ранее "Страна" разбирала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону другого эпатажного рэпера - Моргенштерна. В нем музыкант ответил на вопрос, чей Крым, рассказал, что думает о Владимире Зеленском, Владимире Путине, Алексее Навальном и почему боится ехать в Украину из-за радикала Сергея Стерненко.