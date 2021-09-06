В Китае, вчера, 5 сентября, произошла очередная автомобильная трагедия, унесшая жизни людей. Здесь, в провинции Аньхой (расположена в восточной части Китая - Ред.) пикап с пассажирами сорвался с горной дороги в ущелье. В результате ДТП погибло 12 человек

Об этом сообщила газета China Daily.

Пикап, в котором ехало 14 человек, сорвался с дороги в горном поселке Нючжэнь. Большинство погибших были рабочими на местной чайной ферме.

Одиннадцать человек погибли сразу же на месте трагедии, еще до прибытия спасателей. Еще один умер позже в больнице деревни Лунвань, куда он был оперативно доставлен.

Центральное руководство страны призвало местные власти обеспечить оперативное расследование причин трагедии и оказать помощь выжившим.

Сегодня рано утром, 6 сентября, на место трагедии прибыла группа служб экстренного реагирования и общественной безопасности во главе с заместителем губернатора провинции.

Ранее "Страна" сообщала, что затяжные проливные ливни вызвали сильное наводнение в Китае. В потоках бурной воды погибли 12 человек, еще пять были тяжело ранены.