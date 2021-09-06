В США снова произошла массовая трагедия, связанная со свободным доступом к огнестрельному оружию. Вчера, 5 сентября, в пригороде города Лейкленд (штат Флорида - Ред.) бывший морской пехотинец Брайан Райли, одетый в бронежилет, расстрелял четырех человек.

Об этом передает канал CNN.

По словам Грэди Джадда, шерифа округа Полк, убийца накануне трагедии, пытался передать одной девушке якобы послание от Бога. Однако он успел уехать от дома еще до приезда копов. А затем, утром воскресенья он ворвался в чужой дом и устроил жуткую расправу.

После того, как полиция штурмом взяла дом, в котором засел убийца, то обнаружила страшную картину.

В доме нашли мертвыми четырех человек: 40-летнего мужчину, 3-месячного ребенка и его 33-летнюю мать, а также 62-летнюю бабушку ребенка. Также была смертельно ранена и собака семьи по кличке Диоги.

Брайан Райли также несколько раз выстрелил и в 11-летнюю девочку, но она выжила. Ее доставили по воздуху в больницу общего профиля Тампы для операции. Ожидается, что она выздоровеет.

По словам шерифа, еще один пропавший без вести ребенок был найден живым и здоровым. После задержания экс-морпех назвал себя специалистом по выживанию в экстремальных условиях и признался, что принимал метамфетамин.

Подруга подозреваемого сообщила властям, что ему поставили диагноз посттравматического стрессового расстройства и что на прошлой неделе он рассказал, что получал видения от Бога.

Грэди Джадд также заявил, что, похоже, нет никакой связи между убийцей и его жертвами. "Мы просто знаем, что у нас был сумасшедший с множеством огнестрельного оружия, который стрелял и убивал невинных людей", - сказал шериф.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 получили серьезные ранения.