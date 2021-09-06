Среди народных депутатов Верховной Рады Украины нет согласия относительно внесения изменений в Конституцию страны, согласно которым количество парламентариев должно быть уменьшено с 450 до 300 человек.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью для "РБК-Украина".

В начале созыва Рада планировала внести изменения в Конституцию Украины. Они касались сокращения количества народных избранников на 150 человек и введения дополнительных оснований для лишения мандата (например из-за прогулов или не персонального голосования - Ред.).

"Изменения в Конституцию - это такая вещь, где депутатов "Слуги народа" не хватает. Ведь нам нужны 300 голосов в зале. Я просто откровенно скажу, что сейчас консолидацию других фракций по вопросу сокращения Рады до 300 человек, отзыва нардепов и других внутренних вещей собрать пока не удается", - сказал заместитель председателя парламента.

Тем не менее Стефанчук надеется, что соглашения удастся достигнуть с фракциями, которые провозглашали изменения в Конституцию (уменьшение количества нардепов) приоритетом в своей избирательной программе.

Напомним, зимой прошлого года в Раде выносились на голосования изменения в Конституцию об уменьшении количества нардепов.

Также "Страна" сообщала, что спикер Верховной рады Разумков предложил лишать нардепов мандата за вождение авто в нетрезвом виде.