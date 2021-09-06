Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что говорить о развитии расследования в деле об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета будет возможно после решения суда об исполнителях.

Об этом глава МВД рассказал в интервью для "Интерфакс-Украины".

Монастырский рассказал, что не ознакомлен с материалами дела, потому что, хотя у министра есть и много информации, смотреть материалы уголовного дела он не имеет права.

"По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные, следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям", - сказал министр.

При этом он признал, что какие-либо подвижки в деле по заказчикам будут уже после решения суда по исполнителям.

Напомним, в 2016 года в Киеве взорвался автомобиль, внутри которого находился Павел Шеремет. В конце 2019 года троим людям объявили о подозрении в его убийстве: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану Андрею Антоненко.

На данный момент Антоненко находится под домашним арестом, Дугарь под личным обязательством, Юлии Кузьменко был назначен круглосуточный домашний арест, который позднее смягчили до ночного и она смогла вернуться к работе.