В понедельник, 6 сентября, в Беларуси одну из лидеров оппозиции Марию Колесникову, которую арестовали еще в сентябре прошлого года, приговорили к 11 годам лишения свободы, 10 лет лишения свободы получил Максим Знак.

Об этом сообщает Sputnik.

Обоих признали виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также в создании экстремистского формирования. Знак получил десять лет с отбыванием в исправительной колонии условиях усиленного режима, а Колесникова - 11 лет в колонии общего режима. Адвокаты собираются обжаловать приговор.

Напомним, Марию Колесникову похитили в центре Минска 7 сентября прошлого года. Неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли. На следующий день в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что Колесникова, а также еще двое членов Координационного совета, уехали из страны. Позже в ведомстве добавили, что Колесникову буквально "выпихнули" из салона, она не выехала из Беларуси и задержана.

Также сообщалось, что глава Госдепа США назвал Колесникову борцом за демократию в Беларуси.