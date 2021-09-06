В понедельник, 6 сентября, в Полтаве 19-летняя девушка в одной из школ ранила из арбалета двоих учителей.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

О происшествии правоохранителям сообщили около 10:00. На место ЧП, в школу №11, выехали полицейские.

По предварительной версии, девушка зашла на территорию учебного заведения и выстрелила из арбалета в двоих педагогов. Ее личность установили: это местная жительница, 2002 года рождения. Она дает показания правоохранителям. Обстоятельства и мотивы ее поступка выясняются.

Издание "Полтавщина" уточнило, что у девушки зеленые волосы, она училась в 11-й школе до четвертого класса. Во время задержания, у нее были порезаны руки.

Следователи планируют провести освидетельствование задержанной, чтобы определить, находится ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, уточнили журналисты.



Напомним, "Страна" писала о том, как в прошлом году под Киевом неизвестные прострелили из арбалета руку чиновницы. Это произошло в Борисполе. Выпущенная из арбалета стрела насквозь пробила ладонь сотруднице управления образования городского совета.

Также мы сообщали, что в прошлом ноябре в Подмосковье из арбалета застрелили "колбасного короля" России. Двое неизвестных налетчиков проникли в дом известного российского бизнесмена Владимира Маругова, известного в деловой среде как "колбасный король" России, и убили его из арбалета.