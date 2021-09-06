Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что в законе о медиа есть контраверсионные (спорные - Ред.) нормы, которые надо точно доработать.

Об этом Разумков рассказал на брифинге в понедельник, 6 сентября.

По словам председателя парламента, комитет пока не предлагал этот законопроект к рассмотрению. Отметим, что ранее этот документ раскритиковали журналисты и правозащитные организации.

Кроме того, Дмитрий Разумков заявил, что с завтрашнего дня, 7 сентября, часть кулуаров Рады на втором этаже будет открыта для журналистов. Они были закрыты с марта-2020.

"Будут действовать ограничения по количеству журналистов на втором этаже. В ВР аккредитовано более 3 тысяч, а реально работает около 100 человек", - сказал Разумков.

Напомним, в мае в Национальном союзе журналистов Украины даже пригрозили нардепам званием "Врага прессы" за принятие закона "О медиа".

Кроме того, мы писали о том, что комиссия по журналистской этике раскритиковала закон "О медиа" за карательные полномочия Нацсовета по ТВ.

Также сообщалось, что менее половины региональных телерадиокомпаний поддерживает законопроект "О медиа".