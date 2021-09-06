С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. Соответствующий приказ №440 Минфин принял 2 августа, а 18 августа он был зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Документ появился на замену приказу Минфина №306 от 2015 года и фактически отменил его.

В новом приказе есть несколько важных нововведений.

Во-первых, финансовый мониторинг становится более "ручным". Так, при его проведении будут учитывать разного рода "комментарии" и "дополнительную информацию".

Во-вторых, расширился перечень критериев финансового мониторинга. Скажем, связь лица, проводящего операцию с "политически значимыми лицами".

В-третьих, будут принимать во внимание санкции.

"Очевидно, их отдельно упомянули в связи с активизацией раздачи санкций со стороны СНБО", — говорит банковский юрист Александр Ярецкий.

То есть, по-сути, речь идет о "закручивании гаек" - риски попасть под колпак финмона возрастают. Что особенно важно в свете стартовавшей в Украине с 1 сентября кампании по амнистии капиталов.

К слову, в конце августа Минфин утвердил также форму специальных деклараций, которые придется заполнять тем, кто хочет "обелить" свои активы.

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Придется подтверждать доходы

Приказ Минфина о принципах обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга (то есть банков) информации о финансовых операциях и критериях анализа таких операций в Украине был и до этого. Такой приказ под номером 306 Министерство финансов приняло еще в 2015 году.

Но в августе этого года Минфин принял другой приказ под таким же названием - №440. Им прежний документ признан утратившим силу.

То есть, теперь финансовый мониторинг регулируется новым приказом.

В нем указано, что Госфинмониторинг будет проводить сразу две проверки - операционную и стратегическую. В прежнем приказе такой классификации не было.

При операционном мониторинге будут принимать во внимание следующую информацию:

ключевой пункт: соответствие финансовой операции (деятельности) задекларированным доходам, характеру деятельности участника операции. В этой формулировке, по сравнению с прежним приказом Минфина, появилось важное уточнение. В старом документе этот пункт звучал по другому: "соответствие финансовой операции характеру и содержанию деятельности участника операции". То есть, как видно, о том, что должно быть еще и соответствие "задекларированным доходам" в прежнем документе нет ни слова. Соответственно, если у вас в декларации указан доход в 100 тысяч гривен, а вы покупаете, к примеру, квартиру за миллион, то это уже повод притормозить сделку на уровне финмона. Или же вам предложат предоставить источники происхождения средств, а в случае отсутствия таковых - пройти по процедуре амнистии капиталов, уплатив государству от 2,5% до 9% в зависимости от вида актива.

В этой формулировке, по сравнению с прежним приказом Минфина, появилось важное уточнение. В старом документе этот пункт звучал по другому: "соответствие финансовой операции характеру и содержанию деятельности участника операции". То есть, как видно, о том, что должно быть еще и соответствие "задекларированным доходам" в прежнем документе нет ни слова. Соответственно, если у вас в декларации указан доход в 100 тысяч гривен, а вы покупаете, к примеру, квартиру за миллион, то это уже повод притормозить сделку на уровне финмона. Или же вам предложат предоставить источники происхождения средств, а в случае отсутствия таковых - пройти по процедуре амнистии капиталов, уплатив государству от 2,5% до 9% в зависимости от вида актива. еще один новый пункт: связи участников финансовой операции с политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами. На первый взгляд, большинства граждан этот пункт не касается. Но непонятно, как глубоко может копнуть финмон, и связи какого рода станут учитывать. Скажем, можно ли считать знакомство с бывшим советником депутата или его родней "связью с лицом, связанным с политически значимыми персонами". Если да, то круг тех, по кому может ударить новое требование, значительно шире, чем кажется.

при проведении финмона станут учитывать "комментарии и другую дополнительную информацию, полученную от субъектов первичного финансового мониторинга, и ту, которой располагает Госфинмониторинг". Какого рода "комментарии" и "информация" могут учитываться - в приказе Минфина не уточняется. По словам Ярецкого, речь может идти, скажем, о данных, полученных от других субъектов первичного финансового мониторинга, госреестров и пр. Но формально под этот пункт можно подвести все, что угодно. В том числе, информацию, которая напрямую не касается конкретной финансовой операции (а именно она и подлежит финмониторингу). То есть, появляется возможность проводить финмон в ручном режиме и блокировать операции на основании некой "имеющейся информации". Отметим, что в прежнем порядке финмона о "дополнительной информации", которую принимали во внимание, также говорилось. Но строго в привязке к подозрениям в легализации доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма или уголовке. Теперь же эту привязку убрали. Точнее, перенесли в блок, касающийся стратегического финмона.

Отмывание денег и санкции СНБО

Принципы проведения стратегического анализа, будут приниматься во внимание следующие критерии:

Тенденции легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения

Типологии легализации преступных средств

Повторяемость процессов, связанных с отмыванием денег

Область влияния или локализации "эпицентра" отмывания средств

Движение средств, связанных с отмыванием денег

Тип используемых операций в схемах по легализации преступных доходов

Деятельность связанных участников финансовых операций по отмыванию средств

Также указано, что Госфинмониторинг должен учитывать дополнительную информацию от банков, правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки о подозрении в отмывании участников финансовых операций в отмывании средств, финансировании терроризма и т.д. То есть, о том, что эти подозрения должны быть доказанными, речь не идет

Также указано, что Госфинмониторинг должен учитывать дополнительную информацию от банков, правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки о подозрении в отмывании участников финансовых операций в отмывании средств, финансировании терроризма и т.д. То есть, о том, что эти подозрения должны быть доказанными, речь не идет Наличие данных о том, что финансовая операция или ее участники связаны с уголовным правонарушением, не касающемся легализации средств.

Также появился новый пункт - при проведении финмона должны будут учитывать санкции участникам операции или бенефициарных собственников (если речь идет о компании). Речь идет как о внутренних, так и о международных санкциях.

Еще одно нововведение: будут анализировать данные, полученные банками по участникам финансовых операций и бенефициарам на предмет расхождения с Единым реестром юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований

То есть, что касается стратегического финмона, то он подробно выписан под закон о противодействии отмыванию средств плюс добавили пункт о санкциях. "Очевидно, в связи с активизацией их раздачи СНБО", - говорит Ярецкий.

Уход в кэш и подготовка к тотальному контролю расходов

По словам главы адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, практически все перечисленное в новом порядке, уже и так учитывается в практике финмона.

"И сейчас от вас при проведении операций более чем на 400 тысяч от вас потребуют подтверждение доходов - нужно подтверждать источники происхождения средств. Теперь же под это правило окончательно выписали нормативку, что еще больше загонит расчеты в кэш, а также должно стать для граждан аргументом - почему стоит поучаствовать в кампании по легализации доходов.

То же самое и по санкциям. И сейчас субъекты первичного финмониторинга уже проверяют своих клиентов по санкционным спискам. У нас есть клиент, как он утверждает, полный тезка гражданина, находящегося под санкциями, так он не то, что счет в банке открыть, даже почтовый перевод или посылку отправить не может. Теперь таких "неправильных" граждан будут ущемлять уже на полностью законных основаниях.

Хотелось бы обратить внимание на пункт о связи участников финансовых операций с политически значимыми лицами. Перечня таких лиц в Украине нет и быть не может, так как по-сути, это значило бы появление еще одного санкционного списка. А как без него собираются определять "политически значимых лиц" - неясно", - говорит Кравец.

По словам экономиста Алексея Куща, тот факт, что новый порядок финмона запустили фактически одновременно с кампанией по легализации активов, - не простая случайность.

"То, что появилось требование о соотвествии финансовой операции "задекларированным доходам" говорит о новом витке закручивании финансовых гаек, и подготовке общества к введению косвенных методов контроля расходов и доходов граждан. То есть, если у вас "засвечен" миллион, а финансовая операция - на 5 млн, то поясните, откуда взялись остальные деньги или заполняйте декларацию и платите государству 5%", - говорит Кущ.

К слову, в том же день, когда былы приняты новые правила финмона, Минфин утвердил еще одни документ - форму разовой специальной добровольной декларации и порядок ее подачи. Этот приказ был зарегистрирован в Минюсте 19 августа, и вступил в силу с 1 сентября.

В декларации, помимо личных данных, предлагается указать валютные активы, недвижимость и земельные участки, транспортные средства, часть в доле предприятий, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги или финансовые инструменты, другие активы.

Также нужно будет определить общую стоимость задекларированных активов в сумму одноразового сбора. Причем, последняя определяется декларантом самостоятельно, но при этом нужно подать копии документов, подтверждающих стоимость активов. Но при этом не нужно указывать источник происхождения этих активов.

При этом отмечается, что все данные, указанные в декларации, являются налоговой информацией. Следовательно, фискальная служба может ее проверять.