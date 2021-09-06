В Верховной Раде хотят предоставить украинцам возможность отзывать должностное лицо, которое было назначено народом. Соответствующее законодательство уже разрабатывается.

Об этом рассказал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью для "РБК-Украина".

"Я возглавляю рабочую группу, которая занимается разработкой законодательства по вопросам прямой демократии или народовластия....мы сейчас разрабатываем законодательство, касающееся того, что во всем мире называется recalls - возможность отзыва того или иного должностного лица, который был назначен народом ", - рассказал Стефанчук.

Заместитель председателя Верховной Рады считает, что общество должно иметь возможность влиять на самоуправление и важно предоставить для этого действенный механизм.

"Мы даже предусмотрели возможность объявлять недоверие и освобождать мэра, распускать совет. Не только решение вопросов хозяйственности, но и реальное влияние на то или иное решение политическое, кадровое местного уровня", - заявил Стефанчук.

Напомним, закон о народовластии президент Зеленский зарегистрировал в Раде летом прошлого года. Зачем такой закон понадобился подробно анализировала "Страна".